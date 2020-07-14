Краснодар, , 15:05 — REGNUM Сильный дождь обрушился на Краснодар днём 14 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

В центре города, на пересечении ул. Коммунаров и им. Гоголя, Ставропольской и им. Вишняковой, Красноармейской и им. Гоголя, из-за большого объёма воды на дорогах встали трамваи. По данным единой диспетчерской службы, на данный момент поступило 25 заявок от жителей о подтоплениях. На улицах города уже работает специализированная техника — 20 водооткачивающих машин и 8 мотопомп.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в Краснодаре дожди будут продолжаться до вечера 14 июля.