Хельсинки, , 15:20 — REGNUM В настоящее время финская полиция расследует дело о мошенничестве. Так называемое «дело Али» касается гражданина Ирака, который намеренно сфальсифицировал свою смерть, что привело к делу против властей Финляндии в Европейском суде по правам человека. Об этом 14 июля сообщила газета Fria Tider.

В 2016 году этому мужчине было отказано в убежище в Финляндии. Впоследствии он был депортирован. Затем начали поступать сообщения о том, что мужчина якобы был убит по возвращению в Ирак, что было подтверждено свидетельством о его смерти.

В связи с предполагаемой смертью гражданина Ирака в 2019 году Европейский суд по правам человека вынес решение в отношении властей Финляндии и обязал их выплатить крупную сумму дочери «убитого». В мотивировочной части решения в суде сослались на то, что Финляндия нарушила Европейскую конвенцию при депортации жителя Ирака.

Однако вскоре выяснилось, что никакой смерти в Ираке на самом деле не имело место быть, а свидетельство о смерти было просто подделано. После установления данных фактов власти Финляндии прекратили выплаты дочери предполагаемого мошенника и вместо этого завели уголовное дело, по которому проходят шесть человек. Среди прочего им инкриминируется умышленное введение в заблуждение Европейский суд по правам человека.