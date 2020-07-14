Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка. Под подозрением оказался супруг бывшей жены. Об этом 14 июля сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как установили полицейские, Поздняков вместе с детьми от своей бывшей супруги приехал на три дня к теще, проживающей в Петербурге. Когда бабушка пошла с детьми на прогулку, к ним подошел нынешний супруг бывшей жены, который без согласия женщины посадил младшего ребенка в автомобиль и уехал.

«Как предположил Поздняков, похититель мог направиться в Москву, в связи с чем попросил объявить его в розыск. Позднее предполагаемого похитителя задержали», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Поздняков с бывшей женой решают, с кем в итоге будут жить их общие дети.