Балаково, Саратовская область, , 14:59 — REGNUM Саратовская область вновь пострадала от природной стихии. Так, 14 июля текущего года в городе Балаково мощным ветром были повалены деревья, снесены остановки общественного транспорта и перевернуты несколько автомобилей, а также порваны электропровода. Фотографии и видео публикуют испуганные горожане в соцсетях.

Кроме этого, в Балакове отмечаются перебои с электричеством, сотовой связью и интернетом. На Саратовском шоссе бетонный столб упал на автобус и пробил лобовое стекло со стороны водителя. На одну из автопарковок прилетели унесенные ураганным ветром металлические листы с крыши здания и повредили несколько машин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.

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7 июля в Саратове на улице Орджоникидзе штормовым ветром сорвало крышу у одного из офисных зданий.

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С 6 июля 2020 ввели режим чрезвычайной ситуации в пределах Ртищевского, Аткарского, Питерского, Краснокутского и Перелюбского муниципальных районов в связи с повреждением и гибелью посевов сельхозкультур в результате сильного града и ливневого дождя.

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