Телави, Грузия, , 14:49 — REGNUM Легковой автомобиль в Грузии 14 июля въехал в группу людей, сидящих на скамейке, после чего один из них скончался. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, ДТП произошло в селе Ахалсопели в Кахетии. Умерла женщина среднего возраста. Еще несколько человек с травмами доставили в клинику, их состояние врачи оценили как неопасное для жизни.

Сообщается, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта». По предварительным данным, водитель автомобиля в нетрезвом состоянии не справился с управлением на большой скорости, из-за чего машину вынесло с дороги.