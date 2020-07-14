Уфа, , 14:47 — REGNUM 75-летний мужчина погиб после опрокидывания автомашины на трассе в Башкирии. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем боге.

По его словам, авария произошла утром 14 июля на 1 км автотрассы Мурапталово-Тюльган.

По предварительным сведениям, автомобиль «Нива», за рулем которой находился житель Оренбургской области, опрокинулась в кювет. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП уточняются.

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