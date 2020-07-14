Первоуральск, Свердловская область, , 15:53 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области 14 июля произошёл крупный пожар. Загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание, сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание возникло на проспекте Ильича в доме 30/2. Его площадь достигла 300 кв. метров. Тушение было осложнено отсутствием поблизости источника воды. Тем не менее в 16:54 по местному времени огонь был локализован.

Огнеборцы смогли не допустить распространения на расположенное поблизости офисное здание. Пострадавших в пожаре нет. Тушение продолжается.