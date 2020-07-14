Харьков, Украина, , 14:18 — REGNUM В результате сильного ливня, который обрушился в ночь с 13 на 14 июля на Харьков, были подтоплены улицы Сумская, Пушкинская, Клочковская и Гагарина. Об этом 14 июля сообщает телеканал «112 Украина».

По данным источника, дождь, начавшийся 13 июля вечером, шел всю ночь и улицы были затоплены из-за того, что системы ливневой канализации просто не справлялись с таким количеством воды.

«Центральные улицы, такие как Сумская, Пушкинская, Клочковская и Гагарина, а также спальные районы города, такие как Салтовка, наиболее пострадали от воды», — говорится в сообщении и добавляется, что также подтопило и некоторые городские рынки.

Также сообщается, что в некоторых местах люди были вынуждены переплывать улицы на лодках и что никто в результате сильных ливней не пострадал.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате наводнения и селевых потоков в провинции Ризе на северо-востоке Турции погибли два человека.