Москва, , 13:52 — REGNUM Самолет, следующий из Мурманска в Москву, пришлось экстренно сажать на полпути из-за неадекватной пассажирки. Об этом ИА REGNUM сообщили управлении МВД на транспорте по Северо-Западу.

Инцидент произошел накануне, 13 июля, в 21:20. Борт следовал из Мурманска в Москву, но командир экипажа был вынужден посадить самолет в столице Карелии Петрозаводске.

В полицию сообщили о том, что требуется наряд, чтобы снять человека с рейса.

В 21:30 борт приземлился в Петрозаводске, на нем находилось 174 пассажира. Оказалось, что одна из них, 35-летняя мурманчанка, дважды закурила сигарету с табаком в туалете.

«На замечания членов экипажа не реагировала», — сообщили в УТ МВД. Из-за этого командир судна совершил посадку.

Правонарушительницу доставили в дежурную часть, она была пьяна и «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес стражей правопорядка». В какой-то момент женщина даже пыталась ударить сотрудника полиции.

В отношении нее составили административные протоколы по ст. 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Кроме того, теперь ей грозит и уголовная ответственность: в следственные органы направлены материалы для возбуждения дела по ст. 318 и 319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

Выяснилось, что ранее ее уже привлекали к административной ответственности.

После дозаправки борт наконец поднялся в воздух в 22:52.