Нижнекамск, Татария, , 14:06 — REGNUM В Татарии следователи установили новый эпизод преступной деятельности жителя Нижнекамска, который несколько раз нападал на женщин. Ранее СКР по РТ установил два преступных случая по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба республиканского следственного управления.

ИА REGNUM напоминает, 1 июля текущего года на улице Б. Урманче злоумышленник избил 28-летнюю беременную женщину в присутствии ее пятерых малолетних детей. 3 июля в парке «Семья» мужчина напал на 25-летнюю также беременную женщину. Свою вину мужчина признал полностью. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по подпунктам «а, в, г, з», ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия удалось установить еще один эпизод преступной деятельности мужчины. Так, 14 апреля 2020 года на проспекте Вахитова злоумышленник избил 19-летнюю девушку. По данному факту также возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее сотрудники полиции по заявлению потерпевшей дважды отказывали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В связи с этим, СКР по РТ в отношении должностных лиц УМВД по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Расследование резонансного уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, следственное управление СКР по РТ возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, нападавшего на женщин в парке Нижнекамска. Следствие устанавливает личности еще нескольких женщин, пострадавших от действий мужчины.

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