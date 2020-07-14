Людиново, Калужская область, , 13:47 — REGNUM Уголовное дело об организации незаконной миграции посредством заключения фиктивных браков возбуждено в Людиново Калужской области, сообщила 14 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.

48-летний гражданин Таджикистан и 31-летняя жительница Людиново, являясь сожителями, организовывали незаконную миграцию на территории Российской Федерации. Женщина искала в своём городе желающих за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с иностранными гражданами. Её компаньон оформлял документы на иностранцев, необходимые для фиктивного брака. В результате преступных действий было фиктивно оформлено четыре брака. 12 иностранных граждан фиктивно зарегистрированы и поставлены на учёт по месту пребывания в Российской Федерации.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. За совершение указанных преступлений виновным грозит до семи лет лишения свободы», — сказала Искрина Лепёхина.

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