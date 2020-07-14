Норильск, Красноярский край, , 13:18 — REGNUM На месте аварии на территории Надеждинского металлургического завода работают инспекторы Росприроднадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 14 июля.

Аварии на территории Надеждинского металлургического завода Rpn.gov.ru

Вечером 13 июля в Росприроднадзор поступила информация о разливе отходов производства на территории Надеждинского металлургического завода (принадлежит ГМК «Норильский никель»). На место происшествия выехали инспекторы ведомства, аварийно-спасательные службы и дрeгие специалисты.

Представители предприятия сообщили о том, что во время плановых мероприятий по промывке трубопровода произошёл его разрыв. Загрязнённая вода начала поступать на производственную площадку, на которой сложены ранее использовавшиеся трубы для перегонки пульпы. Вода также попала на покрытый остатками пульпы (оксид железа) грунт. За пределы предприятия вода не распространяется, утверждают представители завода. Специалисты аварийной службы занимаются восстановлением трубопровода.

Определяется точная площадь загрязнения, устанавливается, вышла ли вода за территорию предприятия, отбираются пробы грунта. Руководству ГМК «Норильский никель» и Надеждинского металлургического завода планируют направить предостережение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. В результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода, вылилось огромное количество дизельного топлива. ЧП в Норильске было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера.