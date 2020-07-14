Самара, , 13:12 — REGNUM Пожар в производственном здании в Самаре мог начаться из-за самовозгорания краски на стеллаже из-за сильной жары. Такое предположение высказал руководитель компании, которой принадлежит данный склад. Об этом 14 июля передает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара, который произошёл 13 июля в производственном здании по ул. Профильная, 6.

Отмечается, что окончательную причину специалисты определят только после полной ликвидации пожара.

Ранее сообщалось о том, что площадь, которую прошел огонь, составила 10 тысяч кв. метров.

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