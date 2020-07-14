Москва, , 13:17 — REGNUM На восстановление окружающей среды после разлива дизельного топлива в Норильске потребуется не менее пяти лет. Об этом сообщила 14 июля журналистам руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она уточнила, что прогноз учёных — 5−10 лет реабилитации экосистемы. В Росприроднадзоре ожидают их решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росприроднадзор оценил почти в 148 млрд рублей ущерб, нанесённый окружающей среде разливом топлива.

Читайте также: Последствия аварии в Норильске Арктика будет ощущать долгие годы — мнение

А также: РУСАЛ призвал «Норникель» заменить команду управленцев