Самара, , 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По слова руководителя ГУ МЧС РФ про Самарской области Олега Бойко, на месте пожара работают 236 человек. К его тушению также привлекли вертолет МИ-8 с водосливным устройством, пожарный корабль и пожарный поезд. В настоящее время сотрудники спасательного ведомства полностью контролируют ситуацию. А пожар планируют ликвидировать к концу текущего дня.

Глава региона выразил благодарность спасателям за их самоотверженную работу. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора и мобильная лаборатория МЧС.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Шерстневой, с 16 часов 13 июля лаборатория начала делать анализ предельно-допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе на территории жилых домов. В результате 13 июля было зафиксировано превышение по саже. Несмотря на это, исследования, которые проводились в 22 часа 13 июля превышений вредных веществ ни по одному из определяемых ингредиентов не выявили.

Глава Самарской области поручил продолжать анализировать ситуацию до полного устранения угрозы загрязнения воздуха.

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