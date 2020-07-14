* запрещённая в России организация

Воронеж, , 12:51 — REGNUM Два уголовных дела возбуждено в Воронежской области в отношении участников секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по ч.1 ст.282.2 УК РФ — «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности», сообщили 14 июля в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Фигурантами дела стали десять жителей региона в возрасте от 24 до 56 лет, а также «иные неустановленные лица». Подозреваемые задержаны.

Как считает следствие, подозреваемые с июня 2018 года по февраль 2020 года, являясь активными членами местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная о запрете на деятельность организации, занимались проведением собраний, проповеднической деятельностью, привлечением новых сторонников.

«Не желая быть изобличёнными правоохранительными органами, подозреваемые использовали меры конспирации, для сокрытия деятельности, в том числе хранили отчетную и иную документацию в электронном виде, организовывали группы и использовали видеоконференцсвязь для проведения коллективных собраний», — уточнили в СК.

Всего в Воронежской области совместно с ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии было проведено более 110 обысков у последователей запрещенной организации.

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