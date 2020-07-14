Архангельск, , 12:48 — REGNUM Житель Архангельска признался в убийстве бездомного. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, тело 49-летнего мужчины было обнаружено накануне в подъезде жилого дома на Ленинградском проспекте. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний житель дома.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что поздно вечером возвращался со своим маленьким сыном домой. В подъезде их дома находился БОМЖ, который задел его ребенка. Он завел сына домой, вернулся в подъезд, где избил потерпевшего, после чего сходил домой за ножом и нанес им несколько ударов. Нож сбросил в технологическое отверстие на стене дома», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в убийстве задержан. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.