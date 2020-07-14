Москва, , 12:47 — REGNUM Общественная поддержка журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене вряд ли сыграет роль при вынесении приговора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил адвокат Владимир Постанюк.

«Задержание ФСБ России известного журналиста Ивана Сафронова проведено в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене. Наказание по статье 275 УК РФ предусмотрено жесткое, вплоть до 20 лет лишения свободы. Поскольку подобные уголовные дела возбуждаются лишь при наличии серьезных оснований, не исключено, что журналисту все же не удастся избежать реального срока лишения свободы. Маловероятно, что сыграет свою роль поддержка общественности: мы можем обратиться к анализу аналогичных дел по государственной измене, возбужденных в отношении ученых и журналистов, и увидим, что почти все они заканчивались реальными сроками лишения свободы», — сказал Постанюк.

По словам адвоката, после осуждения подсудимый может быть амнистирован: это позволяет и уберечь его от реального срока, и сохранить лицо органов безопасности.

«Так произошло, к примеру, с ученым Владимиром Голубевым. В 2014 году в его отношении возбудили уголовное дело о публикации секретных данных в чешском журнале, 21 апреля 2015 года ученого арестовали, но уже в июне он вышел по амнистии из следственного изолятора, а уголовное дело в отношении Голубева было прекращено. Но вот сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата Евгений Петрин был осужден на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметил собеседник.

Он не исключил, учитывая специфику дел о государственной измене, что Сафронову могут дать меньший срок или амнистировать в том случае, если он будет активно сотрудничать со следствием, возможно — сообщит органам госбезопасности какую-либо ценную информацию.

«Наконец, не стоит забывать, что Сафронов — советник руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, и действия против журналиста могут иметь под собой политические причины. В любом случае до окончания следствия и приговора суда остается лишь предполагать, как будут развиваться события», — рассказал адвокат.