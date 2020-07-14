Дамаск, , 12:38 — REGNUM Пострадавшие в результате атаки террористов на российско-турецкий патруль в провинции Идлиб в Сирии российские военнослужащие эвакуированы на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

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Уточняется, что у них лёгкие ранения. На авиабазе им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 июля боевики в Сирии подорвали российско-турецкий патруль. Взрыв произошёл около населённого пункта Эриха в Идлибе во время 20-го патрулирования трассы М-4. Пострадали трое российских военных, есть пострадавшие и с турецкой стороны. В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.