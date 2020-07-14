Краснодар, , 12:26 — REGNUM Около 800 человек эвакуированы из аэропорта Краснодара из-за сообщения о возможном минировании воздушных судов на стоянке утром 14 июля. Сообщение о минировании поступило в 10:46.

«Всего эвакуировано около 800 человек. В настоящее время на перроне проводят обследование пяти самолетов. Все рейсы задержаны. Работает оперативная группа с кинологом. Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России», — цитируют «Кубанские новости» представителя аэропорта.

Рейсы задержаны, в аэропорту работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сегодня же были эвакуированы пассажиры ростовского аэропорта «Платов», по предварительным данным, также из-за сообщения о минировании.