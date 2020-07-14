Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Усть-Донецком районе Ростовской области к тушению ландшафтного пожара привлекли Ми-8 и добровольцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 14 июля.

О возгорании неподалёку от станицы Раздорской стало известно в полдень 11 июля. Первыми к месту происшествия прибыли добровольцы, которые пытались сбить пламя в труднодоступной местности. Кроме того, к месту происшествия прибыли 126 огнеборцев и 27 единиц техники. К тушению пожара был привлечён вертолёт МЧС России Ми-8.

Тушение пожара было разбито на два участка. Возгорание удалось оперативно локализовать, а затем и ликвидировать на площади 1,5 гектара.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале июля пожар дважды вспыхнул на территории старого горельника в Белокалитвинском районе Ростовской области. К тушению также привлекался вертолёт МЧС России Ми-8.