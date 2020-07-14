Инсар, , 12:18 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1968 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, днем 13 июля мужчина прыгнул с берега в реку Инсарка, которая протекает вблизи города Инсар. Очевидцы произошедшего вытащили мужчину из воды, однако признаков жизни он не подавал.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего: произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл было найдено тело 8-летней девочки, которая утонула в реке 6 июля. По данному факту также проводится доследственная проверка.