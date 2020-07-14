Березовский, , 12:09 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Березовского по обвинению в избиении до смерти знакомого, а также похищении драгоценностей у собственной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в марте 2019 года он распивал спиртное в гостях у знакомой. В ходе застолья обвиняемый с подругой решили уединиться в отдельной комнате, но та уже была занята ещё одним спящим гостем, который испачкал кровать.

«Обвиняемого это разозлило, он разбудил мужчину и избил его до потери сознания. После чего обвиняемый с подругой покинули жилище. Сотрудников полиции вызвала хозяйка квартиры, которая обнаружила, что у неё пропал мобильный телефон», — отметили в ведомстве.

Избитый мужчина был госпитализирован, однако позже скончался. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Однако он не признал свою вину, более того, как сообщили в следствии, отказывался от допросов, ссылаясь на зубную боль.

Тем не менее, следователям удалось собрать достаточно доказательств его причастности к преступлению. Выяснилось также, что в феврале того же года он похитил у матери золотые украшения на сумму около 22 тыс. рублей. Дело передано в суд.

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