Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) эвакуирован в связи с поступившей угрозой о минировании воздушной гавани. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Сообщение об эвакуации появилось в 11:25 мск.

«Эвакуировали аэропорт «Платов», приехал ОМОН. Якобы поступило сообщение о минировании. Людей вывели из самолётов и самого аэропорта», — написали участники паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время, по данным онлайн-табло международного аэропорта, задерживается вылет в Москву — отложен на более позднее время рейс SU-1163 Ростов-на-Дону — Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот».