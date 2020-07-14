Денвер, США, , 12:07 — REGNUM На территории американского штата Колорадо была обнаружена белка, у которой выявили чуму. Об этом 14 июля сообщается в заявлении в заявлении депздрава округа Джефферсон.

«В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данный случай является первым подобным в этой местности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за заражения бубонной чумой 15-летний подросток скончался в западной монгольской провинции Говь-Алтай.