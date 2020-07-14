Анкара, , 12:05 — REGNUM В результате наводнения и селевых потоков в провинции Ризе на северо-востоке Турции погибли два человека, передает 14 июля турецкое издание Yeniçağ.

Наводнение вызвали проливные дожди, прошедшие накануне. Многие дома оказались подтопленными. Так, в районе Чаэли было затоплено около 50 зданий.

Пропавший без вести мужчина в округе Маденли был найден мертвым. Также жертвой наводнения стала 82-летняя женщина, которая скончалась несмотря на оказанную помощь.

Напомним, 23 июня в результате наводнения в Стамбуле погиб один человек, еще восемь человек пострадали.

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