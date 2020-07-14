Петрозаводск, , 12:00 — REGNUM В аэропорту Петрозаводска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Победа», который летел из Мурманска в Москву. Одна из женщин на борту решила покурить, а на просьбу прекратить устроила скандал и подвергла пассажиров самолета опасности. Об этом 14 июля ИА REGNUM рассказал источник в авиакомпании.

Незапланированную посадку самолет совершил утром 14 июля в аэропорту «Петрозаводска».

"Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания», — пояснил источник.

Нарушительницу ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске.

Добавим, что официальный представитель подтвердил вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения.

«Все вынужденные расходы «Победа» взыщет с дебошира», — подытожили в пресс-службе.