Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону спасатели оперативно ликвидируют последствия бушевавшей 13 июля непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Так, за истекшие сутки в экстренные службы поступило 20 сообщений об аварийных ситуациях, связанных с обрушением деревьев и упавшими ветками. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Октябрьского района.

«До конца дня последствия сильного ливня будут устранены силами коммунальных служб районных администраций города. На девять самых сложных случаев выезжали спасатели», — уточнили в управлении.

ИА REGNUM напоминает, что действие штормового предупреждения о ливнях и шквалистом усилении ветра распространялось в период с 12 по 14 июля.

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