Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Канашском районе Чувашии вынесен приговор 40-летнему мужчину, которого обвиняли в надругательстве над восьмилетней падчерицей. Он получил более девяти лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что в декабре 2019 года злоумышленник у себя дома и в бане совершал действия сексуального характера в отношении восьмилетней падчерицы. В следственном управлении считают, что мужчина пошёл на преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Также в ведомстве установили, что в январе-феврале 2020 года он систематически избивал свою супругу.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении малолетней»), ч. 1 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Канашский районный суд признал мужчину виновным, назначив девять лет три месяца лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новочебоксарца, которого обвинили в серии преступлений. Его жертвами стали полицейский и падчерица: мужчину, в частности, обвиняют в совершении развратных действий и действий сексуального характера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в следственном управлении работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» (8 (8352) 624−657, или 123 с мобильного телефона), по которой принимаются сообщения о преступлениях в отношении детей.