Тихвин, Ленинградская область, , 11:47 — REGNUM В Тихвине 11-летний школьник, пытаясь сделать необычный снимок, забрался на теплотрассу, повис на руках, но сорвался и упал с 6,5-метровой высоты на землю. Спасти ребенка медикам не удалось. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В Тихвине ребенок сорвался с 6,5 метрового моста. Пресс-служба СЗУ на транспорте СК РФ

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 13 июля в городе Тихвин 11-летний школьник пролез на техническую лестницу теплотрассы под путепроводом на улице Победы. После чего повис на металлических элементах технической лестницы, но не удержался и сорвался вниз на железнодорожные пути с высоты 6,5 метров.

«Ребенок, получивший травмы при падении, был госпитализирован, но несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь скончался», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания 47news, на риск мальчик пошел ради селфи.