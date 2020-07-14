Омск, , 11:39 — REGNUM По ходатайству следствия в Омске заключён под стражу подозреваемый в убийстве беременной женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту жестокого убийства беременной омички.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 33-летней женщины обнаружили при тушении пожара ночью 12 июля в квартире дома на ул. 28 Северная в Омске. Следователи при осмотре места происшествия обнаружили следы преступления. Вскоре был задержан 35-летний подозреваемый.

Оказалось, что, совершив преступление, мужчина пытался уничтожить улики и собирался выехать в Москву, где он работал на железной дороге. В ходе обыска у него дома изъяли вещественные доказательства.

По версии следствия, подозреваемый являлся отцом ребёнка беременной женщины. Он пришёл к ней выяснить отношения, так как не собирался жениться и воспитывать ребёнка.

Во время ссоры злоумышленник много раз ударил женщину по голове металлической трубой. Когда он понял, что женщина скончалась, он облил её одежду и стоявший рядом диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Затем мужчина вытер отпечатки пальцев на ручках дверей и предпринял другие меры к сокрытию следов преступления. Однако опытные следователи-криминалисты смогли обнаружить улики.

Подозреваемый заключён под стражу на 2 месяца. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

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