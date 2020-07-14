Северобайкальский район, Бурятия, , 11:10 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту порчи земель лесного фонда при строительстве Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе проверки.

Выяснилось, что в 2019 году руководитель подразделения фирмы, выполняющей подрядные работы при строительстве участка железной дороги, дал указание добывать щебень прямо на территории Северо-Байкальского лесничества Бурятии. При этом никаких разрешительных документов не было.

«Более того, добыча велась в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где законом прямо запрещена разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами», — отметили в прокуратуре.

Нанесённый строителями ущерб специалисты оценили в 56,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

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