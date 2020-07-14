Барнаул, , 11:06 — REGNUM В Угловском районе Алтайского края за незаконное пересечение государственной границы задержали гражданина одной из азиатских стран. Как сообщили сегодня, 14 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России, в ходе разбирательства выяснилось, что в связи с неоднократными нарушениями миграционного законодательства въезд на территорию России мужчине был запрещён.

7 июля на территории Угловского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержан нарушитель государственной границы Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

«Не смотря на это, иностранный гражданин принял решение пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска и незаконно попасть на территорию нашей страны. Для этого, он благополучно добрался до казахстанского приграничного села Изатулла (Бородулихинский район Восточно-Казахстанская область) и, надеясь, что удача ему «улыбнется» и дальше, направился в сторону России. Однако, встреча с российскими пограничниками нарушила его преступный план», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один нарушитель государственной границы был задержан в мае 2020 года на территории Угловского района. Мужчина, прибывший из города Семей в приграничный казахстанский населенный пункт (с. Байтанат) в пешем порядке выдвинулся в сторону России. Вскоре после пересечения границы гражданин был задержан.

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