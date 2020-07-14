Ульяновск, , 11:05 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему помощнику оперативного дежурного дежурной части штаба УВД Димитровграда, сообщает следственное управление СКР по региону. Разбирательства начались после того, как в больнице скончался один из задержанных.

По данным правоохранителей, в ночь с 23 на 24 декабря 2008 года обвиняемый в отделе полиции ударил 30-летнего доставленного руками по голове и шее, от которых «тот упал, ударившись головой». Пострадавший скончался 10 января 2009 года в больнице.

В следственном управлении констатируют, что это происшествие долгое время оставалось нераскрытым. В рамках расследования проведено более 200 допросов, сделано свыше 25 судебных экспертиз.

«В результате удалось установить ряд свидетелей, в том числе из числа бывших коллег прапорщика милиции, и, несмотря на то, что вину он не признал, добыть доказательства», — говорят в ведомстве.

Фигурант уголовного дела признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий (пп. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд вынес мужчине обвинительный приговор, назначив 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Ульяновске вынесен приговор группе горожан, которые пытались организовать торговлю коноплей, а при задержании один из них «выстрелил в преследовавших его сотрудников полиции из пистолета, снаряженного патронами травматического действия». Злоумышленникам назначено соответственно 11 и 9 лет колонии строгого режима.