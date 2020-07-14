Петропавловск-Камчатский, , 11:03 — REGNUM В Камчатском крае 15 человек пострадали от укусов клещей. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что клещевой сезон начался в этом году в регионе раньше, но число укушенных меньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

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Из 15 укушенных клещами в этом сезоне 4 ребёнка в возрасте до 14 лет. Первое нападение иксодового клеща на человека в регионе зарегистрировано 29 апреля в городе Елизово, что на 12 дней раньше чем в 2019 году. Но несмотря на раннюю активность клещей, число укушенных в этом сезоне в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

«В текущем году из 15 клещей, снятых с людей, в 1 клеще была выделена одновременно ДНК Borrelia burgdorferisl. (возбудитель иксодового клещевого боррелиоза) и ДНК Ehrlichiaspp. (возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека) и в 2 клещах — ДНК Borreliaburgdorferisl. Все пострадавшие здоровы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с начала сезона более 29,5 тыс. местных жителей обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, что на 2,5 тыс. больше, чем в 2019 году.