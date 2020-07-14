Самара, , 11:03 — REGNUM Пожар в производственном здании продолжают ликвидировать в Самаре. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время площадь пожара составляет две тысячи кв. метров. За время борьбы с огнем вертолет 14 раз сбросил воду в очаг пожара.

По состоянию на 10:30 часов (местное время) 14 июля превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано.

В настоящее время с огнем ведут борьбу 209 человек на 80 единицах техники. Ситуация находится под контролем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 июля в производственном здании по ул. Профильная, 6 начался пожар. А площадь, которую прошел огонь, составляла десять тысяч кв. метров.

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