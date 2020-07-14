Хабаровск, , 10:58 — REGNUM В полицию Хабаровска 14 июля поступило сообщение о том, что на городской набережной в Амуре утонул 9-летний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ региона.

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Следователи выехали на место происшествия.

«Устанавливаются все обстоятельства трагедии, в том числе причины, по которым малолетний ребёнок находился на реке без взрослых, а также иные условия, способствовавшие совершению преступления. Возбуждено уголовное дело», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в реке Иртыш утонули две 15-лентние девочки, одну из них унесло течением, тело ищут водолазы.