Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки 99 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5347 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки добавился 41 человек.

Инфографика ИЦК

Также по данным федерального оперштаба в Ярославской области от вируса SARS-COV-2 вылечились 4 436 человек. В регионе зафиксировано 22 летальных случая, за сутки никто из пациентов с COVID-19 не погиб.

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