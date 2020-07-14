Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области скончалась одна из пострадавших в ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 июля.

По уточнённым данным, пассажирка автомобиля медслужбы УАЗ скончалась в медицинском учреждении. По неподтверждённой информации, женщина является работников скорой медицинской помощи.

ИА REGNUM напоминает, что ДТП произошло ранним утром 14 июля на участке трассы Волгоград — Каменск на территории Белокалитвинского района. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя Ford Explorer. В результате столкновения с автомобилем скорой помощи УАЗ пострадали четыре человека — дваводителя (Ford Explorer и УАЗ) и и две пассажирки (сотрудники медчасти).

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