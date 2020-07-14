Ртищево, , 10:43 — REGNUM В городе Ртищево Саратовской области на 15-летнюю девочку в результате порыва ветра упало дерево. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Вечером 13 июля девочка с подругой возвращалась с прогулки. От порыва ветра на пересечении улиц Левице и Железнодорожной упало дерево, ствол которого при падении задел ребенка. Очевидец случившегося помог девочке подняться, а другой горожанин отвез ее в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

ИА REGNUM напоминает, в Московской области следователи начали проверку по факту падения дерева на четырёхлетнюю девочку.

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