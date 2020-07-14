Новосибирск, , 10:29 — REGNUM В Новосибирске после ЧП на Владимировском спуске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

14 июля в следственные органы поступило сообщение о том, что по адресу Владимировский спуск, 2, в доме на втором этаже произошло обрушение потолочных перекрытий. Под завалами обнаружили тело 64-летнего мужчины. По данным ведомства, на место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР.

Установлено, что подрядная организация планировала ремонт вентиляционной шахты. С этой целью были привезены строительные материалы, которые сложили на чердаке дома. По словам соседей, накануне ночью они слышали грохот в месте обрушения, однако не придали этому внимания. Завалы обнаружили лишь утром.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области проводит оценку всех перекрытий в жилом доме.

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