Уфа, , 10:24 — REGNUM Подросток утонул в Уфе. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация об утоплении мальчика 2005 года рождения около паромной переправы в микрорайоне Сипайлово поступила к спасателям вечером 13 июля.

По предварительной информации, подросток не умел плавать. Гуляя по воде на берегу реки Уфа, в какой-то момент мальчик полностью ушел под воду в том месте, где паром причаливает к берегу.

Отмечается, что в этом месте зафиксирован резкий перепад рельефа дна. Глубина здесь доходит до трех метров. Никто не помог подростку. Спасатели позже извлекли его тело.

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