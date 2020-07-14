Благовещенск, , 10:13 — REGNUM В городском парке Благовещенска несовершеннолетний ребёнок был допущен один в дождь на аттракцион с неисправной системой торможения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Амурской области.

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Прокуратура области провела проверку после инцидента, случившегося в городском парке Благовещенска — ребёнок застрял на аттракционе. Собственник допустил эксплуатацию аттракциона в дождь, несмотря на то, что в тормозной системе отсутствовал элемент, что затруднило остановку корзины.

В отношении предпринимателя, являющегося собственником аттракциона, возбуждено административное дело по статье «нарушение требований технических регламентов».

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из детских садов Калининского района Петербурга во время прогулки погиб трёхлетний ребёнок.