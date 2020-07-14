Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:12 — REGNUM В Свердловской области кислотные реки в районе рудника возле посёлка Лёвмха уничтожают всё живое. Видеозапись последствий негативного воздействия на окружающую среду опубликовали местные СМИ.

На кадрах видны багровые речки. При этом там, где они протекают, не заметно ни травы, ни деревьев. Пейзаж похож на постапокалиптический.

Представители рудника утверждают, что принимают меры по снижению негативного влияния кислот. Этим занимаются на местной станции нейтрализации. А прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку по факту размещённой в СМИ информации.