Луганск, , 10:05 — REGNUM В семи населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР) свыше 5,2 потребителей электроэнергии оказались обесточены из-за грозы. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, передает РИА Новости.

«В системах ЖКХ республики действует семь аварийных ситуаций, пять из них связаны с электроснабжением», — заявили в пресс-службе.

Также там указали, что в результате грозы без электричества осталось свыше 5,2 тысяч абонентов в семи населенных пунктах ЛНР, включая Луганск и Стаханов.

При этом уточняется, что в городе Зимогорье из-за этого произошла аварийная остановка насосной станции снабжения водой, в результате чего без нее остались свыше 2,7 тысячи абонентов и в их числе городская больница, гимназия и ясли-сад.

«Ремонтные работы запланированы на 14 июля», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что в результате плохой погоды — дождя и порывов ветра — на Украине без электроэнергии остались 23 населенных пункта на территории трех областей.