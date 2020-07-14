Красноярск, , 10:01 — REGNUM На утро 14 июля в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на общей площади 10,7 тыс. га — в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

В ликвидации возгораний принимают участие более 350 человек, 20 единиц техники, десять воздушных судов. Локализовано два пожара, населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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