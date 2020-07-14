Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM Ростовская полиция обнародовала фотоснимки с места ДТП в Ростовской области, в котором пострадали медики, передаёт ИА REGNUM 14 июля.

В результате ДТП пострадали четверо ГУ МВД России по Ростовской области

Напомним, что дорожная авария произошла ранним утром 14 июля. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя Ford Explorer, который при совершении обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи УАЗ.

В результате аварии пострадали четыре человека — два водителя (Ford Explorer и УАЗ) и и две пассажирки (сотрудники медчасти). По факту ДТП проводится проверка.

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