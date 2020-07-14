Киев, , 09:45 — REGNUM На территории одного из фермерских хозяйств в Закарпатской области Украины произошел пожар на общей площади 4 тысячи квадратных метров. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 13 июля произошло возгорание кровли производственно-складского здания в фермерском хозяйстве «Югра».

"Подразделения Госслужбы по ЧС пожар ликвидировали на площади 4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении и подчеркивается, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Также указывается, что в мероприятиях по тушению данного пожара было задействовано 72 сотрудника спасательных служб и девять единиц техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что венесуэльский нефтеперерабатывающий завод «Кардон», на котором ранее произошел пожар, возобновил свою работу.