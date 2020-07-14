Горно-Алтайск, , 09:43 — REGNUM В Республике Алтай вынесли приговор 37-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Трагедия разыгралась вечером 21 августа 2019 года в одном из домов Горно-Алтайска. Поссорившись с 30-летней сожительницей на почве ревности, он облил её бензином и поджёг.

«В результате преступных действий обвиняемого потерпевшая получила телесные повреждения в виде термических ожогов 2−3 степени, площадью 90% поверхности тела, от которых спустя 12 суток скончалась в больнице», — отметили в ведомстве.

Хотя мужчина свою вину не признал, присяжные признали доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта. В результате суд приговорил его к 14 года колонии строгого режима.

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