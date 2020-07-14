Благовещенск, , 09:38 — REGNUM Прокуратура Амурской области после бунта на стройплощадке газоперерабатывающего завода проводит проверки по факту массовых беспорядков и соблюдения прав трудящихся. В деятельности подрядной организации «Ренейсанс Хэви Индастрис» выявлен ряд нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Прокурором на Амурском газоперерабатывающем заводе организованна приёмная для строителей.

Установлено, что подрядная организация, в офисе которой рабочие устроили погром, не приняла должных мер по материальному и бытовому обеспечению мигрантов, привлеченных для работы. Помимо этого, ООО «Ренейсанс Хэви Индастрис» удержало из зарплаты более тысячи работников денежные средства для оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего было удержано более 14,4 млн рублей. По данным фактам возбуждены административные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе. Как выяснилось, жители Узбекистана, работающие на строительстве Амурского ГПЗ, предъявили претензии работодателю по вопросу возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.

Массовые беспорядки, которые устроили работники подрядной компании «Ренейссанс Хэви Индастриз», не повлияли на процесс строительства Амурского газоперерабатывающего завода.